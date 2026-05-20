A Firenze è stato firmato un accordo tra l’Istituto storico toscano della Resistenza e la Comunità islamica con l’obiettivo di diffondere la conoscenza della Costituzione e della storia della Repubblica tra i giovani. L’iniziativa prevede incontri e attività rivolte alle nuove generazioni, con l’obiettivo di sensibilizzare sui valori fondamentali e sulla memoria storica del paese. Durante la cerimonia, l’Imam ha chiesto la liberazione dei cittadini israeliani detenuti.

Firenze, 20 maggio 2026 - Un'intesa per promuovere la conoscenza della Costituzione e della storia della Repubblica tra le giovani generazioni. È questo il cuore dell’accordo tra l’ Istituto storico toscano della Resistenza e dell’età contemporanea (Isrt) e la Comunità islamica di Firenze, firmato da Vannino Chiti (presidente dell’Isrt) e dall’ Imam Izzeddin Elzir. Un progetto di carattere unico nel panorama nazionale, siglato alla vigilia del 2 giugno e delle celebrazioni per gli ottant’anni della Repubblica e dell’Assemblea Costituente. https:www.lanazione.itvideofirenze-giovani-musulmani-a-lezione-di-costituzione-c9i5zz6v Un percorso di formazione per i ragazzi musulmani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I giovani e la Costituzione: a Firenze un accordo tra Istituto storico toscano della Resistenza e Comunità islamica. L’Imam: “Israele liberi i nostri concittadini”

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