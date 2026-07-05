Fabrizio Romano ha confermato che l’Inter ha scelto Provedel come portiere e che Kepa non è mai stata un’opzione concreta. Il giornalista ha anche riferito che il giocatore ha sostenuto le visite mediche a metà settimana. Romano ha fatto chiarezza sul mercato nerazzurro, escludendo quindi l’interesse per il portiere spagnolo. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulla trattativa o sui tempi di ufficializzazione.

di Alberto Petrosilli Il giornalista Fabrizio Romano fa chiarezza sul mercato nerazzurro e conferma le visite mediche a metà settimana di Provedel. Intervenuto sul proprio canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sul mercato dell’ Inter, soffermandosi in particolare sulla situazione legata al nuovo portiere. Secondo il giornalista, il club nerazzurro ha ormai definito ogni dettaglio per l’arrivo di Ivan Provedel, mentre le voci che hanno accostato Kepa Arrizabalaga ai nerazzurri non hanno mai trovato riscontri concreti. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Nel corso del suo intervento, Romano ha spiegato: « L’Inter si prepara ad archiviare il capitolo Provedel, non è mai stato in dubbio. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Romano assicura: «L’Inter ha scelto Provedel, Kepa non è mai stata un’idea concreta»

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