L'Inter sta cercando un nuovo portiere e il favorito rimane Provedel, che attualmente è in cima alla lista. Tuttavia, tra i nomi valutati c’è anche Kepa, il portiere di una squadra di Premier League. La società sta analizzando le opzioni, senza ancora aver preso una decisione definitiva. Le trattative sono in corso, ma non sono stati annunciati dettagli ufficiali.

Inter News 24 . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. La dirigenza dell’Inter si sta concentrando con grande attenzione sul reparto dei portieri. Le grandi manovre tra i pali stanno delineando una vera e propria rivoluzione e le difficoltà per centrare l’obiettivo più consono ai piacere di Cristian Chivu non mancano. Josep Martinez titolare: si cerca il secondo portiere. Secondo quanto confermato da Fabrizio Romano, le gerarchie per la porta sono ormai stabilite. Josep Martinez sarà il titolare inamovibile della prossima stagione. Definito il numero uno, l’intera attenzione degli uomini di mercato si è spostata sulla ricerca di un vice affidabile che possa garantire sicurezza e far rifiatare il titolare. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Portiere Inter cercasi! Provedel resta in pole ma c’è anche il nome di Kepa

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Inter, scelto il secondo portiere: i nerazzurri puntano forte su Provedel da affiancare a MartinezL’Inter ha deciso di puntare su Provedel come secondo portiere per la prossima stagione.

Temi più discussi: Inter, individuato il profilo del portiere su cui puntare come vice di Josep Martinez; Provedel, possibile addio alla Lazio: c'è l'ipotesi Inter e non solo. Il portiere vuole giocare titolare; Provedel il nome nuovo per la porta dell’Inter: lui insieme a Martinez? Le differenze e le qualità dell’italiano; Mercato Inter, la strategia per la porta è ormai chiara: Martinez titolare e assalto a Provedel.

[Nico Schira] Ivan Provedel ha dato il via libera per unirsi all'Inter con un contratto fino al 2028 con l'opzione per un anno in più. Ora spetta alla Lazio decidere se è disposta a vendere il portiere. reddit

L'Inter sa già che arriveranno offerte elevate per Stankovi?, dovranno decidere da soli. Le intenzioni dell'Inter: • L'Inter è ossessionata da Palestra. Nodo clausola Dumfries. • vuole ingaggiare Nico Paz. • Pepo Martínez primo, Provedel come secondo portiere. x.com

CdS – Inter, concorrenza per Provedel: sondaggio nerazzurro ma in Serie A…Il portiere della Lazio è uno dei nomi sulla lista dei dirigenti nerazzurri per il ruolo di dodicesimo il prossimo anno ... fcinter1908.it

Inter, proposto Kepa. Le idee per la porta: da Josep Martinez a ProvedelL'Inter ha appena vissuto una stagione trionfale, che ha portato alla vittoria del campionato e della Coppa Italia. tuttomercatoweb.com