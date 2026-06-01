Il portiere della Lazio, 32 anni, è ora tra i candidati per affiancare il portiere titolare dell’Inter. La squadra nerazzurra, dopo aver considerato un possibile trasferimento di un portiere del Tottenham, si concentra su questa opzione. La scelta potrebbe anche riguardare le liste dei giocatori, mentre si valuta anche il confronto tra Provedel e Kepa. La decisione definitiva non è ancora stata annunciata.

Alla famiglia Ascalone s’è aggiunto un figlio adottivo, Guglielmo Vicario, “sedotto e abbandonato” dall’Inter. Come il titolo del film di Pietro Germi degli anni Sessanta, un cult che non tramonta mai. Il portierone del Tottenham di De Zerbi, reduce dalla salvezza appena conquistata, è stato a lungo il prescelto di Marotta e Ausilio per prendere il posto di Sommer. I piani alti nerazzurri l’hanno trattato, cercato, corteggiato, stringendo persino “accordi” virtuali sul suo futuro ad Appiano, ma alla fine hanno detto “no grazie, stiamo bene così”. Con Martinez titolare. Il portiere dell’Inter che verrà sarà lo spagnolo, promosso a primo dopo due stagioni da riserva di Yann, in scadenza di contratto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Gazzetta.it - Inter, Vicario sedotto e abbandonato: ora sfida Provedel-Kepa per affiancare Martinez

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inter, nuovo piano tra i pali: Kepa per affiancare MartinezL'Inter ha annunciato un nuovo accordo tra i pali, con l'arrivo di un portiere di esperienza internazionale che si unisce a un giocatore già presente...

Inter, scelto il secondo portiere: i nerazzurri puntano forte su Provedel da affiancare a MartinezL’Inter ha deciso di puntare su Provedel come secondo portiere per la prossima stagione.

Inter, proposto Kepa. Le idee per la porta: da Josep Martinez a ProvedelL'Inter ha appena vissuto una stagione trionfale, che ha portato alla vittoria del campionato e della Coppa Italia. tuttomercatoweb.com

Inter, cambia tutto per il post Sommer: da Provedel e Falcone a Kepa fino alla suggestione De Gea, il punto sul nuovo portiereCambiano i piani per la porta nerazzurra: niente Vicario, resta Martinez con un nuovo secondo. msn.com