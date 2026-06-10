Otto persone sono state arrestate durante un'operazione tra Campania e Basilicata, due sono state messe a disposizione dell’autorità giudiziaria. Secondo le accuse, il materiale pedopornografico sequestrato includeva immagini di gravissimi abusi su bambini molto piccoli. Due indagati sono attualmente liberi, in attesa di ulteriori verifiche. L’indagine ha portato al sequestro di numerosi contenuti illegali e all’arresto di soggetti coinvolti nel traffico di materiale pedopornografico.

Stando all’accusa il materiale pedopornografico era caratterizzato anche da gravissimi abusi su bambini anche in tenerissima età. Indagine scattata a febbraio. Coordinata dalla sezione violenza di genere e tutela delle fasce deboli della questura di Napoli. Otto arresti, due indagati a piede libero, perquisizioni in tutte le province campane e nel potentino. Indagati in età fra i 41 e i 70 anni Gli investigatori hanno aavuto la meglio, stando alle contestazioni, su “contesti criminali particolarmente chiusi e riservati, caratterizzati da elevate misure di anonimizzazione e da sofisticate tecniche per eludere l’identificazione degli utenti“. Migliaia fra video e foto sequestrati. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Pedopornografia: otto arresti, operazione fra Campania e Basilicata Due indagati a piede libero

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Polizia di Stato: operazione contro la pedopornografia online, otto arresti in Campania e BasilicataLa Polizia di Stato ha arrestato otto persone in Campania e Basilicata durante un'operazione contro la pedopornografia online, coordinata dalla...

Pedopornografia online, 8 arresti e 2 denunce tra Campania e BasilicataOtto persone sono state arrestate e due denunciate tra Campania e Basilicata nell’ambito di un’operazione contro la pedopornografia online.

Pedopornografia online, blitz della Polizia: otto arresti tra Campania e BasilicataNel buio del web, tra profili anonimi e piattaforme criptate, avevano ricostruito una rete di scambio di materiale pedopornografico. ilgiornalelocale.it

Pedopornografia online: otto arresti e due denunce tra Campania e BasilicataSequestrati contenuti con abusi su bambini piccolissimi. L'operazione, diretta dalla sezione violenza di genere e tutela delle fasce deboli della Procura di ... napoli.repubblica.it