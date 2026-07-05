A Roma vengono gettate circa 700 tonnellate di cibo ogni giorno, secondo i dati disponibili. Tra gli alimenti più frequentemente eliminati ci sono frutta, salumi e pane, seguiti da verdura, patate, cipolla e aglio. La quantità di cibo sprecato rappresenta una parte significativa dei rifiuti quotidiani, evidenziando una grande quantità di alimenti che finiscono nel cassonetto.

Frutta, salumi e pane. Sono i tre cibi che finiscono più spesso nei cestini della spazzatura a Roma. Ma c'è anche la verdura, le patate, cipolla e aglio. E tra i quartieri più «spreconi» c'è il cuore della Capitale, e quindi il suo centro storico, Trastevere e Prati dove soprattutto in particolari periodi dell'anno, come l'inverno, si raggiungono cifre record di cibo buttato letteralmente nei secchi. Ogni giorno si gettano nella spazzatura circa 700 tonnellate di alimenti, che significa 260 mila tonnellate l'anno, con costi medi stimati tra i 3 e i 6 euro per ogni chilogrammo di cibo eliminato. Tra gli alimenti, appunto, che finiscono più spesso nella spazzatura c'è proprio la frutta fresca, che rappresenta il 24% degli sprechi, seguita dal 19% dei salumi e a seguire dal 17% di pane, patate, cipolla e aglio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Roma "sprecona": 700 tonnellate di cibo al giorno finiscono nella spazzatura

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