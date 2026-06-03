Mense scolastiche a Napoli petizione su Changeorg | Il cibo integro non può finire nella spazzatura

Una madre napoletana ha avviato una petizione su Change.org rivolta all’amministrazione comunale. La richiesta riguarda il problema del cibo integro nelle mense scolastiche, che viene gettato via. La petizione sottolinea che il cibo non dovrebbe essere sprecato e chiede misure per ridurre gli sprechi alimentari nelle scuole. Finora, la petizione è stata pubblicata sulla piattaforma nazionale per le petizioni civiche.

Tempo di lettura: 2 minuti Finisce su Change.org, la piattaforma nazionale per le petizioni civiche, la richiesta di una mamma napoletana indirizzata all’ amministrazione Manfredi. L’oggetto sono delucidazioni sull’utilizzo del cibo che avanza dalle mense scolastiche. È una richiesta diretta, una denuncia chiara contro un paradosso che ogni giorno si ripete nelle scuole statali e comunali della città. “È un messaggio completamente diseducativo”, si legge nel testo. “ A casa e a scuola insegniamo ai bambini a non sprecare, a rispettare il cibo, a proteggere il pianeta. Poi, davanti ai loro occhi, intere porzioni perfettamente integre vengono buttate perché il sistema non prevede alternative. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Anteprima24.it - Mense scolastiche a Napoli, petizione su Change.org: “Il cibo integro non può finire nella spazzatura”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lucia Fortini - Ogni giorno, nelle mense scolastiche cibo ancora integro viene buttato...(23.03.26)

Notizie e thread social correlati

Mense scolastiche un argine al cibo spazzaturaLe mense scolastiche sono al centro di un dibattito pubblico che riguarda la qualità del cibo offerto agli studenti.

Leggi anche: Milan, dopo Furlani tocca a Cardinale: ‘Go Home’, la petizione è online su ‘Change.org’

Temi più discussi: Qualità di vita, Napoli scivola ancora giù; Il sindaco di Bacoli sospende la mensa scolastica dopo le criticità: I bambini meritano l’eccellenza; Dove il tempo pieno non arriva e la mensa è un lusso: la geografia delle opportunità scolastiche nelle periferie. Come il quartiere decide il futuro di un ragazzo; Non ho notizie di mio figlio da quattro mesi: la battaglia legale di Fabrizio.

Anomalie nei pasti: sindaco sospende la mensa scolasticaIl sindaco sospende la mensa scolastica dopo che nei giorni scorsi sono state riscontrate delle anomalie in alcuni pasti. A darne notizia è lo stesso primo cittadino, Josi Della Ragione, sindaco di Ba ... napolitoday.it

Napoli, topo morto trovato in una pentola della mensa scolasticaUn topo morto è stato trovato nel cibo destinato ai bambini di una mensa scolastica. È accaduto nell’Istituto Comprensivo G. Costantini di San Paolo Belsito, in provincia di Napoli. Poco prima della ... blitzquotidiano.it