I tagli al cibo a favore di casa bollette e tempo libero | ecco dove finiscono i soldi dei torinesi

Da torinotoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Torino, le famiglie riducono la spesa per il cibo, preferendo risparmiare su pasti a casa, bollette e tempo libero. Con redditi fermi e inflazione crescente, i negozi di vicinato chiudono mentre i centri commerciali aumentano. La città vede un calo negli acquisti e un cambiamento nelle abitudini di consumo, con alcune zone che avanzano e altre che si spopolano. La tendenza interessa principalmente le spese quotidiane, più che altri settori.

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Tra redditi stagnanti e inflazione, poli commerciali che crescono e negozi di vicinato che scompaiono, quartieri che corrono e quartieri che restano indietro, Torino è una città che compra meno e compra diversamente. Che spende dove può, non sempre dove vuole. Che si muove tra grandi poli. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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