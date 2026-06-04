Il club di calcio sta pianificando di creare una squadra Under 23 entro il 2027, come parte di una strategia di rinnovamento nel settore giovanile. Attualmente, un candidato per il ruolo di direttore del settore giovanile è un dirigente che lavora per un’altra squadra di Serie A. La nomina è ancora in fase di definizione, mentre il progetto per l’Under 23 rappresenta una novità nel settore giovanile del club.

Niente rivoluzioni in prima squadra, ma un piano di rafforzamento mirato per affrontare al meglio anche la Champions League. Il vero ribaltone in casa Roma avverrà però in altri comparti di Trigoria anche su richiesta di Gian Piero Gasperini. A partire dal settore giovanile e da una Primavera che negli ultimi due anni ha balbettato più del solito. Solamente Arena (con gol al Torino) e Della Rocca hanno assaggiato d’altronde il campo con la prima squadra. Bloccato sul nascere il ritorno di Massimo Tarantino (scelto dalla coppia Massara-Ranieri) il club giallorosso è alla ricerca di diverse figure, a partire da quella del responsabile generale del vivaio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Roma, rivoluzione Friedkin anche nel settore giovanile: piano per l'Under 23 nel 2027

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Ryan Friedkin torna a Trigoria: quali cambiamenti ci aspettano

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