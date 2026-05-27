Rivoluzione Roma a Trigoria | spuntano i nomi di Fratini e Angeloni per rifondare scouting e settore giovanile

La Roma sta riorganizzando il settore giovanile e lo scouting a Trigoria. Sono circolati i nomi di Fratini e Angeloni come possibili figure di rilievo per questa ristrutturazione. La decisione arriva prima dell’arrivo del nuovo direttore sportivo, Tony D’Amico. La società intende apportare cambiamenti significativi nell’organigramma sportivo nei prossimi mesi. La modifica riguarda l’intera struttura di scouting e formazione dei giovani calciatori.

La Roma si appresta a varare una profonda ristrutturazione aziendale all’interno del centro sportivo di Trigoria, pianificando modifiche sostanziali all’organigramma sportivo prima dell’insediamento del nuovo direttore sportivo Tony D’Amico. Secondo quanto riportato dalle indiscrezioni giornalistiche pubblicate da Il Messaggero e dal Corriere della Sera, il club capitolino ha individuato in Michele Fratini il profilo ideale a cui affidare la direzione dell’intero settore scouting giallorosso, un’operazione che, salvo clamorosi e inaspettati ripensamenti dell’ultimo minuto, attende soltanto le formalizzazioni burocratiche per essere ratificata. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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