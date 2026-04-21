Colto con le mani nella cassetta delle offerte mentre rubava in chiesa

Un uomo è stato sorpreso mentre cercava di rubare nella cassetta delle offerte di una chiesa, a Reana del Rojale. Il parroco aveva sospetti e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La polizia locale ha monitorato la zona per diversi mesi e, al termine dell’attività di sorveglianza, ha confermato che l’uomo era effettivamente intento a commettere il furto.

Rubava in chiesa o, almeno così pensava il parroco di Reana del Rojale. Tanto da indurre la polizia locale ad avviare un'attività di osservazione durata mesi che, infine, ha confermato l'ipotesi inziale. Da diverso tempo, infatti, un uomo si era reso protagonista di furti e danneggiamenti nelle.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Umbria, razzia in chiesa: corre per strada con la cassetta delle offerte appena rubataLa polizia di Terni ha arrestato un uomo per furto aggravato ai danni di una chiesa. Merone, cerca di rubare la cassetta delle offerte in chiesa: fermato dai fedeliMerone, 20 febbraio 2026 – I fedeli sventano il furto in parrocchia, e i carabinieri identificano e denunciano il ladro. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Colto con le mani nel sacco mentre rubava di notte nel vivaio; Case nel mirino a Roma Est: sequestrato il kit del topo d'appartamento perfetto. Ecco come aprono le serrature; Tenta un nuovo furto nell'ex ospedale Vittorio Emanuele, ladro recidivo bloccato dai carabinieri; Ponte di Nona, sorpreso dal proprietario mentre cerca di svaligiargli casa: Polizia di Stato arresta ladro con laboratorio portatile per l’effrazione di alta precisione - Questura di Roma | Polizia di Stato. Tentano di forzare una Panda, ladri d’auto colti con le mani nel sacco a CasavatoreI due, 29 e 28 anni, sono stati sorpresi nell'atto di forzare una Fiat Panda per rubarla. Addosso avevano cacciaviti, chiavi modificate e una centralina per bypassare il sistema di accensione dell'aut ... internapoli.it Pusher colto con le mani nel sacco, sequestrati droga e soldiOperazione antidroga messa a segno dalla Mobile di Ferrara nella zona Gad. E’ stato arrestato un pusher colto con le mani nel sacco. Gli agenti della polizia sono entrati in azione nell’ambito delle ... ilrestodelcarlino.it [SPUNTEBLU MEMORABILI] Colto sul fatto. Tutta la storia nel primo commento - facebook.com facebook È un Papa colto e fra le altre lingue che parla ,anche il latino perfettamente x.com