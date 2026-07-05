Roma c' è l' accordo per il rinnovo di Zeki Celik

Da sportmediaset.mediaset.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Zeki Celik ha firmato il rinnovo del contratto con la squadra di Roma. L’accordo è stato raggiunto e chiuso, eliminando così una delle questioni aperte sulla scrivania del dirigente responsabile. Il difensore turco continuerà a vestire la maglia giallorossa, con un accordo che prolunga la sua permanenza in rosa. La notizia è ufficiale e confermata dalle parti coinvolte.

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Uno dei dossier sulla scrivania di Tony D'Amico, quello dei rinnovi, chiude un capitolo: Zeki Celik ha trovato l'accordo con i giallorossi per rinnovare il proprio contratto. Il turco, salito di rendimento in maniera vertiginosa sotto la guida di Gasperini, è diventato uno dei suoi fedelissimi in appena una stagione. L'ex allenatore dell'Atalanta ha voluto confermare nell'organico l'esterno anche per esperienza e in vista dell'avventura Champions. Ora la palla passa alle situazioni Dybala, Pellegrini e Mancini: il primo è un rinnovo praticamente fatto, gli altri due sono in ballo e andranno sistemati in volata prima del ritiro in un senso o nell'altro. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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