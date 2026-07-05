Francesca Vecchioni ha annunciato di aver celebrato un’unione civile con la compagna Sara, dopo circa sei anni di fidanzamento. La notizia è stata condivisa sui social, dove ha scritto che ora entrambi sono sposati e ha commentato che per lei l’amore ha un nome, quello di Sara. La sua famiglia ha espresso felicità per il nuovo traguardo. La coppia ha scelto di rendere pubblica la relazione attraverso questo annuncio.

"Oggi abbiamo una cosa in più in comune, siamo entrambi sposati. Per me l'amore ha un nome e quel nome è Sara”. Auguri a Francesca Vecchioni, che ha appena annunciato l’unione civile con la compagna Sara dopo circa sei anni di fidanzamento. Con la benedizione di papà Roberto Vecchioni che in un post dice: "Noi siamo molto felici ma eravamo felici anche prima, soltanto che prima eravamo un po’ distanti. Adesso abbiamo una cosa in comune, che ci siamo sposati tutti e due”. Francesca Vecchioni, classe 1975, scrittrice, attivista per i diritti umani, esperta di tematiche Lgbtqia+, è presidente della Fondazione Diversity, che ha tra le sue attività principali l'organizzazione dei Diversity Media Awards (noti anche come "gli Oscar dell'inclusione"). 🔗 Leggi su Repubblica.it

Segui gli aggiornamenti su Papa.

© Repubblica.it - Francesca Vecchioni si è sposata, papà Roberto: “La felicità viene dal casino”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: L'ironia del cantautore: "La felicità viene dal casino"

Leggi anche: Chi sono i quattro figli di Roberto Vecchioni, dal dolore per la morte del figlio Arrigo, il coming out di Francesca, alla malattia di Edoardo

Temi più discussi: Roberto Vecchioni compie 83 anni: due mogli, la tragedia del figlio e il periodo di stop alla musica; Mondiali, oggi Brasile-Norvegia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Diversity Media Report 2026: nei media cresce la diversity, ma peggiora come viene raccontata; Francesca Vecchioni sposa la compagna Sara: la ‘benedizione’ ironica del padre Roberto.

Francesca Vecchioni si è sposata, papà Roberto: La felicità viene dal casinoUnione civile a Desenzano Del Garda per l’attivista e scrittrice, figlia del cantautore, e la compagna Sara. Grazie a chi, come noi, continua a credere ... repubblica.it

Buon Compleanno al professore Roberto Vecchioni È nato il #25giugno del 1943 #RobertoVecchioni #almanaccomercury x.com

Roberto Vecchioni, la figlia Francesca si sposa con la compagna Sara. La benedizione del padre: Il matrimonio? E' un casino, ma siamo felici...Oggi abbiamo una cosa in più in comune, siamo entrambi sposati. Per me l’amore ha un nome e quel nome è Sara. Grazie ... msn.com