Francesca Vecchioni si è sposata, con il padre che ha commentato scherzosamente che la felicità deriva dal caos. In questi giorni si sono celebrati numerosi matrimoni tra personaggi noti, tra cui cantanti e influencer. Le cerimonie sono state accompagnate da festeggiamenti pubblici e social, attirando l’attenzione dei media. Nessuna informazione su dettagli specifici o partecipanti, solo la notizia ufficiale del matrimonio e il commento familiare.

È una stagione di grandi matrimonio per i vip nostrani: in questi giorni abbiamo visto grandi celebrazioni d’amore, da Francesca Michielin ad Aurora Ramazzotti. Tra questi c’è anche Francesca Vecchioni, scrittrice e attivista, nonché figlia di Roberto, al quale è legatissima. Ad annunciarlo è stata lei stessa con un video su Instagram, dove lei e il padre scherzano sul matrimonio e sull’amore. Francesca Vecchioni si è sposata: il video col papà Roberto è di una dolcezza infinita. Un post dolcissimo per celebrare un grande amore: Francesca Vecchioni ha sposato la compagna Sara dopo sei anni d’amore. È stata proprio la scrittrice e attivista ad annunciare la bella notizia su Instagram, pubblicando un video in compagnia del padre Roberto, che in un atmosfera di felicità e gioia non ha saputo trattenere anche una certa ironia. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Francesca Vecchioni si è sposata. E papà Roberto scherza: “La felicità viene dal casino”

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Temi più discussi: Francesca Vecchioni sposa la compagna Sara: la ‘benedizione’ ironica del padre Roberto; Roberto Vecchioni compie 83 anni: due mogli, la tragedia del figlio e il periodo di stop alla musica; Mondiali, oggi Brasile-Norvegia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Diversity Media Report 2026: nei media cresce la diversity, ma peggiora come viene raccontata.

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