La Civitanovese ha annunciato ufficialmente nove nuovi acquisti, tra cui il portiere Tommaso Verdini, classe 2007 proveniente dall'Osimana. Il direttore sportivo ha confermato che altri tre giocatori sono stati identificati come nuovi arrivi, portando il totale degli acquisti ancora in fase di definizione a oltre dodici. La squadra si sta rafforzando con innesti mirati in vista della prossima stagione.

Prende sempre più forma la nuova Civitanovese. Il portiere Tommaso Verdini, il 2007 ex Osimana, è pronto a indossare la maglia rossoblù. Finora, sono stati ufficializzati nove giocatori, ma almeno altri tre sono stati dichiarati come nuovi innesti dal ds Mauro Chiodini ieri su queste colonne. Si tratta dell’attaccante Persiani, del difensore Beruschi e dell’esterno offensivo Triana. Dunque, la quota sale a 12 ma a questi è possibile aggiungere il terzino Caruso e, forse, anche il centrocampista Mancini che si mormora siano in dirittura d’arrivo. Finora sono sette i calciatori provenienti dall’Osimana, con gli stessi Caruso e Mancini il numero salirebbe a 9. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rivoluzione Civitanovese. Ufficializzati nove arrivi

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