Prima categoria Rivoluzione Monsummano | tutti gli arrivi

Nella stagione 2026-2027, l’Intercomunale Monsummano cambierà completamente volto, con numerosi arrivi tra cui il nuovo preparatore atletico, Toledo Nishaj, ex Seravezza e Valdinievole Montecatini. La squadra ha rinnovato anche la direzione sportiva, il team manager e l’allenatore, puntando a un roster totalmente rivisto. La società ha annunciato il rinnovamento completo del team tecnico in vista della prossima stagione di prima categoria.

Sarà un Intercomunale Monsummano completamente rinnovato quello della stagione 2026-2027. Dopo diesse, team manager, allenatore, è nuovo anche il preparatore atletico: Toledo Nishaj, ex Seravezza e Valdinievole Montecatini. Qualche reduce dell’ultima annata comunque c’è: il difensore Iuri Agnorelli, il terzino Lorenzo Bargellini ed il portiere Sherif Lusha sono stati confermati. Tanti invece sono i nuovi acquisti. In porta Giacomo Agozzino, classe 2000 proveniente dall’Atletico Lucca, e Alessio Scortichini, 2008 ex La Pietà 2004. In difesa invece ci sarà spazio per i centrali Tommaso Torracchi (2003), Amedeo Giusti (2007) e Niccolò Bigondi (2007), che nella passata annata si sono messi in mostra con Casalguidi, Camaiore e Castelnuovo Garfagnana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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