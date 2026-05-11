La Civitanovese sta vivendo un momento di grande cambiamento, con il club che annuncia una vera e propria rivoluzione nella gestione e nel progetto sportivo. La squadra ha deciso di puntare su una nuova direzione, introducendo numerose novità che modificano profondamente gli assetti precedenti. Tra le possibili scelte per la panchina, si fa il nome di un nuovo allenatore, Labriola, in una fase di rinnovamento totale.

Che rivoluzione sia. Forse anche più rispetto a quello che si ipotizzava, le caratteristiche del progetto sportivo della nuova Civitanovese partono tutte con novità e stravolgimenti dei precedenti assetti. Lo hanno chiarito, senza troppi fronzoli, sia il neo direttore sportivo Mauro Chiodini che il presidente Francesco Borrelli, intervenuti ieri mattina nella sala stampa del club. Infatti, per quanto riguarda l’allenatore, Chiodini non ha nascosto che "il primo obiettivo è proprio Claudio Labriola " con cui ha condiviso l’esperienza dell’Osimana, ma "in questo momento egli ha anche una richiesta in serie D. Mi ci vedrò in settimana". Parimenti, Chiodini ha precisato che il futuro tecnico "porterà con sé tutto lo staff".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Civitanovese, l’ora della rivoluzione: "Obiettivo Labriola per la panchina"

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