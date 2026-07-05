Il Riva 54Metri è il più grande mai realizzato dal cantiere, lungo 54 metri. La barca rappresenta oltre 180 anni di artigianalità e innovazione, secondo l’amministratore delegato del gruppo Ferretti. La costruzione ha richiesto un lavoro accurato e dettagliato, con attenzione alla qualità e alla perfezione estetica. La barca combina tecnologie avanzate e un design raffinato, senza lasciare spazio a compromessi.

Stassi Anastassov, da una novantina di giorni amministratore delegato del gruppo Ferretti, non ha dubbi sul nuovo Riva 54Metri: "Non è solo l’imbarcazione più grande mai costruita dal cantiere, è l’espressione di oltre 180 anni di artigianalità, innovazione e rigorosa ricerca della bellezza". In effetti, il nuovo superyacht segna l'ennesimo salto di qualità (e dimensioni) del cantiere di Sarnico. Frutto della ricerca progettuale compiuta da Officina italiana design (lo studio fondato da Mauro Micheli e Sergio Beretta che da trent’anni disegna in esclusiva l’intera gamma Riva), il comitato strategico di prodotto e il dipartimento Engineering di Ferretti Group, questo superyacht interamente in alluminio reinterpreta su una scala dimensionale mai tentata prima gli stilemi del brand più famoso della nautica italiana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Riva 54Metri, i segreti del più grande Riva mai costruito

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Si parla di: Ecco a voi il Riva 54Metri: marmi pregiati, ascensori interni e un collegamento perenne a Starlink caratterizzano il superyacht.

Costruito il Riva più grande di sempreRealizzato ad Ancona, l’imbarcazione sfoggia 54,83 metri di lunghezza fuori tutto e un baglio massimo di 9,18 metri, interamente in alluminio e con una stazza lorda inferiore a 500 Gt. ecodibergamo.it

Riva 54Metri è il più grande Riva mai costruito, la nuova meraviglia del mare54 metri di straordinaria bellezza, un capolavoro di eleganza e maestosità che porta lo stile del cantiere più famoso al mondo in una nuova dimensione: Riva 54Metri è il più grande Riva mai costruito. pressmare.it