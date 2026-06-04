A Riva del Garda, Expo Riva Schuh e Gardabags hanno aperto con oltre 1.000 espositori e marchi provenienti da 44 paesi. Alla fiera partecipano 219 buyer ospiti da 49 nazioni.

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - Oltre 1.000 espositori e brand da 44 paesi e 219 hosted buyer da 49 paesi. Le manifestazioni organizzate da Riva del Garda Fierecongressi offrono stabilità nel business oltre a occasioni di informazione e incontro laddove il commercio globale si ritira. Gli eventi saranno 22: innovazione, trend, mercati e un'esperienza immersiva che guarda al prodotto moda strizzando l'occhio alle nuove tecnologie. Il film più applaudito a Cannes 2026 è stato un blockbuster di fantascienza coreano. Raro che in un festival come quello francese il pubblico applauda durante un film, soprattutto dopo una scena d'azione di quasi un'ora. È capitato quest'anno per 'Hope' di Na Hong-jin. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - A Riva del Garda Expo Riva Schuh e Gardabags si aprono all'internazionalizzazione

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Expo Riva Schuh and Gardabags 105 - Trend Analysis

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