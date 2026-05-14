Immigrazione e accoglienza | concerto Da riva a riva in memoria degli sbarchi albanesi del 1991

Un concerto intitolato “Da riva a riva” si è svolto a Brindisi, dedicato alla memoria degli sbarchi albanesi del 1991. L’evento ha coinvolto il pubblico in un’atmosfera di riflessione e ricordo, attraversando temi legati all’immigrazione e all’accoglienza. La serata ha visto la partecipazione di artisti e cittadini, uniti dall’intento di commemorare quegli eventi e di mantenere viva la memoria collettiva. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata durante la manifestazione.

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