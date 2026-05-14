Immigrazione e accoglienza | concerto Da riva a riva in memoria degli sbarchi albanesi del 1991
Un concerto intitolato “Da riva a riva” si è svolto a Brindisi, dedicato alla memoria degli sbarchi albanesi del 1991. L’evento ha coinvolto il pubblico in un’atmosfera di riflessione e ricordo, attraversando temi legati all’immigrazione e all’accoglienza. La serata ha visto la partecipazione di artisti e cittadini, uniti dall’intento di commemorare quegli eventi e di mantenere viva la memoria collettiva. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata durante la manifestazione.
BRINDISI - Una serata capace di andare oltre il semplice concerto, trasformandosi in un viaggio collettivo tra memoria, emozioni e speranza. È questo il significato più profondo di “Da riva a riva”, il concerto inaugurale della Rete Orpheus che martedì 12 maggio ha aperto ufficialmente la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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Si terrà lunedì 27 aprile 2026, alle ore 9:30, nella Sala Convegni del Centro Polifunzionale di Informazione e Servizi per l’Immigrazione di via Napoleone Colajanni n. 69, l’incontro dal titolo Oltre l’accoglienza – L’affido familiare per minori stranieri non accom facebook
lucia maria peri (@LperiPeri) / Posts / X x.com
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