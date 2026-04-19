Tessera sanitaria occhio alla nuova truffa | l’allerta del ministero della Salute sulle false email

Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso riguardante una nuova truffa online che coinvolge la tessera sanitaria. Secondo quanto comunicato, sono state rilevate email false che si spacciano per comunicazioni ufficiali del ministero, con l’obiettivo di ottenere dati personali e sensibili degli utenti. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione e a non rispondere a messaggi sospetti che richiedano informazioni o clic su link non verificati.

Il Ministero della Salute lancia un avviso urgente: stanno circolando email fraudolente che usano indebitamente il nome del dicastero per ingannare i cittadini e sottrarre dati sensibili. Questi messaggi invitano a cliccare su un link per il rinnovo della Tessera sanitaria o l’aggiornamento del Fascicolo sanitario elettronico, ma si tratta di una truffa. Il collegamento rimanda infatti a siti web falsi, costruiti per sembrare ufficiali, dove viene richiesto di inserire informazioni personali, fino ai dati bancari. “Stanno circolando false email che utilizzano indebitamente il nome del Ministero della Salute – si legge nel messaggio del ministero – e invitano i cittadini a fornire dati personali per il rinnovo o l’iscrizione a servizi sanitari digitali.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Tessera sanitaria, occhio alla nuova truffa: l’allerta del ministero della Salute sulle false email Notizie correlate Email sul rinnovo della tessera sanitaria: l’allarme del ministero della Salute sulla truffa, ecco come difendersiL’allarme arriva direttamente dal sito del ministero della Salute e riguarda una nuova ondata di truffe online che sta colpendo migliaia di cittadini... Leggi anche: False email sul rinnovo della tessera sanitaria, la nuova truffa online Panoramica sull’argomento Si parla di: Mentre carica la spesa le rubano la borsetta dall’auto, ma lei ha l'occhio attento e li riconosce: denunciati due ventenni. Controlli a tappeto 2026, nel mirino del Fisco le spese mediche con Tessera SanitariaDisposti controlli a tappeto sulle dichiarazioni dei redditi con agevolazioni fiscali per le spese mediche e rimborsi. Ecco chi deve fare attenzione e come sono effettuate le verifiche. money.it Rinnovo della tessera sanitaria via email: attenzione alla truffaIn questi giorni molti cittadini stanno ricevendo email che invitano a rinnovare o sostituire la tessera sanitaria. Il messaggio sembra ufficiale, utilizza loghi istituzionali e toni urgenti, ma si ... alfemminile.com