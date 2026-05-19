Convalida biglietti Tap&Go la truffa via sms Atac | Non siamo noi non cliccate sul link

Un messaggio di testo invita gli utenti a cliccare su un link falso riguardante la convalida dei biglietti Tap&Go, spacciandosi per Atac. L'azienda ha diffuso un avviso per chiarire che non è coinvolta in questa comunicazione e invita a non cliccare sul link sospetto. La truffa mira a ingannare i cittadini e a ottenere informazioni personali o dati bancari. Le autorità hanno avviato indagini per identificare gli autori di questa frode online.

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