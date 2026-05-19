Convalida biglietti Tap&#038;Go la truffa via sms Atac | Non siamo noi non cliccate sul link

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un messaggio di testo invita gli utenti a cliccare su un link falso riguardante la convalida dei biglietti Tap&Go, spacciandosi per Atac. L'azienda ha diffuso un avviso per chiarire che non è coinvolta in questa comunicazione e invita a non cliccare sul link sospetto. La truffa mira a ingannare i cittadini e a ottenere informazioni personali o dati bancari. Le autorità hanno avviato indagini per identificare gli autori di questa frode online.

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Falso avviso sui biglietti tap&go di Atac: un messaggio invita a cliccare sul link, ma è un tentativo di truffa. La municipalizzata dei trasporti: "Non cliccate, faremo un esposto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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