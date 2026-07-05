Rissa in casa a colpi di mattarello | 5 arrestati e 2 denunciati a Caivano
Cinque persone sono state arrestate e due denunciate dopo una rissa scoppiata in un appartamento di Caivano, in provincia di Napoli. L’alterco tra i presenti si è intensificato fino a coinvolgere colpi di mattarello. Nonostante l’arrivo delle forze dell’ordine, la lite è continuata. La polizia ha fermato i coinvolti e avviato le verifiche per chiarire i motivi del conflitto.
Una discussione all'interno di un appartamento di Caivano, nella provincia di Napoli, è sfociata in rissa nonostante l'intervento dei carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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