Rissa in casa a colpi di mattarello | 5 arrestati e 2 denunciati a Caivano

Notizia in breve

Cinque persone sono state arrestate e due denunciate dopo una rissa scoppiata in un appartamento di Caivano, in provincia di Napoli. L’alterco tra i presenti si è intensificato fino a coinvolgere colpi di mattarello. Nonostante l’arrivo delle forze dell’ordine, la lite è continuata. La polizia ha fermato i coinvolti e avviato le verifiche per chiarire i motivi del conflitto.