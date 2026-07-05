Rissa in casa a colpi di mattarello | 5 arrestati e 2 denunciati a Caivano

Da fanpage.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Cinque persone sono state arrestate e due denunciate dopo una rissa scoppiata in un appartamento di Caivano, in provincia di Napoli. L’alterco tra i presenti si è intensificato fino a coinvolgere colpi di mattarello. Nonostante l’arrivo delle forze dell’ordine, la lite è continuata. La polizia ha fermato i coinvolti e avviato le verifiche per chiarire i motivi del conflitto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una discussione all'interno di un appartamento di Caivano, nella provincia di Napoli, è sfociata in rissa nonostante l'intervento dei carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Caivano, rissa domestica a colpi di mattarello: cinque arrestiCinque persone sono state arrestate a Caivano dopo una rissa domestica scoppiata per motivi futili.

Leggi anche: Rissa familiare con mattarello a Caivano: 5 arresti e 2 denunce

Temi più discussi: Dalla lite davanti casa alla rissa in ospedale: due fratelli arrestati dopo una notte di follia; Maxi rissa di notte, agente picchiato: Non ne possiamo più. Vogliamo le pattuglie 24 ore su 24; Livorno, maxi-rissa a bottigliate in piazza della Repubblica: un ferito; Perché abbiamo vietato di portare da casa bevande e cibi al Posa Park.

rissa in casa aRissa in casa a colpi di mattarello: arrestate cinque personeSembrava una banale lite familiare, si è trasformata di una guerriglia con tanto di arresti. È accaduto a Caivano. Una donna ha chiamato i carabinieri denunciando le urla provenienti da un'abitazione ... napolitoday.it

rissa in casa aRissa in casa a colpi di mattarello: 5 arrestati e 2 denunciati a CaivanoUna discussione all'interno di un appartamento di Caivano, nella provincia di Napoli, è sfociata in rissa nonostante l'intervento dei carabinieri ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web