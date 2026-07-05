Rissa familiare con mattarello a Caivano | 5 arresti e 2 denunce

Da puntomagazine.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una lite familiare a Caivano si è trasformata in una rissa con un mattarello. I Carabinieri sono intervenuti nell’appartamento e hanno arrestato cinque persone, che sono state poste ai domiciliari. Due persone sono state denunciate. L’episodio è avvenuto per motivi considerati banali e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per sedare la disputa.

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Caivano, lite domestica degenera in rissa: intervengono i Carabinieri, cinque persone ai domiciliari. Tensione in un appartamento di Caivano. Una lite familiare scoppiata per motivi banali è degenerata in una violenta rissa all’interno di un’abitazione di Caivano, rendendo necessario l’intervento dei Carabinieri della locale Compagnia. L’allarme è stato lanciato al 112 da una donna che ha segnalato una situazione particolarmente tesa all’interno dell’appartamento. A darne notizia il Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. L’intervento dei Carabinieri. I militari sono giunti sul posto in pochi minuti. Le urla provenivano dall’abitazione e si sentivano anche sulle scale del palazzo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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