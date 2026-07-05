Caivano rissa domestica a colpi di mattarello | cinque arresti

Notizia in breve

Cinque persone sono state arrestate a Caivano dopo una rissa domestica scoppiata per motivi futili. L’alterco è degenerato in una vera e propria colluttazione, con l’uso di un mattarello come arma. Due altri individui sono stati denunciati a piede libero. La lite, durata pochi minuti, si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine. Non sono stati riportati feriti gravi.