Caivano rissa domestica a colpi di mattarello | cinque arresti
Cinque persone sono state arrestate a Caivano dopo una rissa domestica scoppiata per motivi futili. L’alterco è degenerato in una vera e propria colluttazione, con l’uso di un mattarello come arma. Due altri individui sono stati denunciati a piede libero. La lite, durata pochi minuti, si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine. Non sono stati riportati feriti gravi.
Una lite familiare nata per futili motivi si trasforma, nel giro di pochi minuti, in una violenta rissa domestica: 5 arresti a Caivano, altre 2 persone denunciate a piede libero. Al 112 arriva una richiesta d'aiuto. Dall'altra parte del telefono una donna. La richiedente racconta di una violenta discussione all'interno di un appartamento. Le urla si sentono fin sulle scale. In pochi istanti la gazzella dei carabinieri della compagnia di Caivano è sul posto ed i militari entrano. Alla vista dei carabinieri cala il silenzio. Il clima è teso. Quel silenzio, però, dura pochi istanti: viene presto interrotto da urla e minacce. Le parole si rincorrono, i toni sono alti. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it
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