Nelle ultime ore, in diverse città italiane, sono state effettuate nove perquisizioni domiciliari, con tre persone arrestate e sei denunciate. Le operazioni riguardano un'indagine sulla pedopornografia online che coinvolge l’uso dell’intelligenza artificiale. Le attività sono state condotte da forze dell’ordine in città come Belluno, Oristano, Mantova e Bari. La vicenda riguarda contenuti illeciti diffusi attraverso piattaforme digitali.

Roma, 28 aprile 2026 – Da Belluno a Oristano, da Mantova a Bari. Tre arrestati, sei denunciati e 9 perquisizioni domiciliari sono state effettuate nelle ultime ore in diverse città italiane. È il bilancio di una operazione della Polizia per il contrasto della diffusione di materiale pedopornografico su internet. L'indagine è frutto di “una complessa e articolata” operazione sotto copertura condotta dagli specialisti del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (Cncpo), che hanno operato infiltrandosi negli ambienti virtuali criminali. L'attività, iniziata nel 2024, ha consentito di e monitorare in maniera continuativa i canali di distribuzione del materiale illecito a livello transnazionale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pedopornografia online con l’uso dell’intelligenza artificiale. Arresti e denunce in tutta Italia

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Tre arresti e sei denunce, perquisizioni domiciliari in 9 città. Operazione sotto copertura condotta dagli specialisti del Cncpo, Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online - facebook.com facebook