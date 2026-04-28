Pedopornografia 3 arresti e 6 denunce nell’operazione di polizia in collaborazione con l’Fbi

Nell’ambito dell’operazione denominata “Mad Hatter”, le forze dell’ordine hanno arrestato in flagranza tre persone e denunciato in stato di libertà altre sei. L’operazione è stata condotta in collaborazione con l’Fbi e si è concentrata sulla repressione della diffusione di materiale pedopornografico online. Durante le operazioni, sono stati sequestrati vari dispositivi elettronici e materiali digitali collegati ai sospetti.

(Adnkronos) – Arresto in flagranza di tre persone e denuncia in stato di libertà di altre sei: è il bilancio dell'operazione “Mad Hatter”messa a segno dalla polizia contro la diffusione di materiale pedopornografico su internet. L’indagine è frutto di una complessa e articolata operazione sotto copertura condotta dagli specialisti del Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo), che hanno operato infiltrandosi negli ambienti virtuali criminali. "L’attività, iniziata nel 2024, ha consentito di esplorare e monitorare in maniera continuativa i canali di distribuzione del materiale illecito a livello transnazionale – riferisce la polizia -.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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