Rifiuta di visitare una paziente e la chiude in una stanza | medico ricoverato in Psichiatria

Il medico di turno, al termine del servizio notturno, ha rifiutato di visitare una paziente e l’ha chiusa in una stanza. È stato necessario l’intervento di polizia, carabinieri e personale del 118 per calmare la situazione. Il professionista è stato successivamente ricoverato in reparto di Psichiatria. Non sono stati segnalati feriti o altri incidenti. La situazione è stata gestita senza ulteriori complicazioni.

E’ stato necessario l’intervento di polizia, carabinieri e personale del 118 dopo che il medico di turno, al termine del servizio notturno, avrebbe dato in escandescenze. Secondo una prima ricostruzione, il professionista avrebbe rifiutato di visitare una paziente che si era presentata nella struttura accusando un malore e l’avrebbe chiusa in una stanza. A dare l’allarme sarebbe stata la dottoressa arrivata per il cambio turno, che ha richiesto l’intervento del 112. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine e un’ambulanza del 118, che ha trasportato il medico al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia. Secondo quanto si apprende, anche dopo l’arrivo in ospedale il professionista avrebbe mantenuto un comportamento particolarmente agitato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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