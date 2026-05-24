Medico va a visitare una paziente in casa a Sora il cane lo azzanna a una coscia

Da fanpage.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Sora, un medico incaricato di una visita domiciliare è stato azzannato alla coscia dal cane della paziente. L’incidente è avvenuto durante l’intervento e il professionista ha riportato ferite. Il cane è stato denunciato per aver aggredito il medico. La donna proprietaria dell’animale è stata coinvolta nella denuncia. Nessuna informazione su eventuali conseguenze per il veterinario o aggiornamenti sulle condizioni di salute del medico.

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Paura a Sora dove un dottore chiamato da una paziente per delle visite a casa è stato azzannato dal cane della donna: denunciata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Cane azzanna medico durante una visita a domicilio, proprietaria denunciataDurante un intervento di assistenza domiciliare a Sora, un cane ha aggredito un medico, causando diverse ferite.

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