Medico va a visitare una paziente in casa a Sora il cane lo azzanna a una coscia

Notizia in breve

A Sora, un medico incaricato di una visita domiciliare è stato azzannato alla coscia dal cane della paziente. L’incidente è avvenuto durante l’intervento e il professionista ha riportato ferite. Il cane è stato denunciato per aver aggredito il medico. La donna proprietaria dell’animale è stata coinvolta nella denuncia. Nessuna informazione su eventuali conseguenze per il veterinario o aggiornamenti sulle condizioni di salute del medico.