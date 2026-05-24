Medico va a visitare una paziente in casa a Sora il cane lo azzanna a una coscia
A Sora, un medico incaricato di una visita domiciliare è stato azzannato alla coscia dal cane della paziente. L’incidente è avvenuto durante l’intervento e il professionista ha riportato ferite. Il cane è stato denunciato per aver aggredito il medico. La donna proprietaria dell’animale è stata coinvolta nella denuncia. Nessuna informazione su eventuali conseguenze per il veterinario o aggiornamenti sulle condizioni di salute del medico.
Paura a Sora dove un dottore chiamato da una paziente per delle visite a casa è stato azzannato dal cane della donna: denunciata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
he realized my deep love only after i died in the hospital! now he lives in endless regret.
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Cane azzanna medico durante una visita a domicilio, proprietaria denunciataDurante un intervento di assistenza domiciliare a Sora, un cane ha aggredito un medico, causando diverse ferite.
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- non mi farete mica visitare dal n***o eh!? - Sì, è il medico. [ Razzista figlio di una ] Ma diversamente può andarsene [aveva una gamba rotta] x.com
VADA DAL SUO MEDICO PER FASI FARE LE RICETTE... NO, IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE NON È UN TRASCRITTORE DI RICETTE. Quando uno specialista ambulatoriale del SSN, oppure un medico ospedaliero prescrive una terapia, un accertam facebook