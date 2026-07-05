Il medico di turno alla guardia medica di via Malta, a Caltanissetta, ha rifiutato di visitare una paziente e l’ha chiusa in una stanza. Dopo l’episodio, sono intervenuti polizia, carabinieri e personale del 118. Il medico è stato ricoverato in Psichiatria. La situazione si è verificata questa mattina, al termine del turno notturno.

Momenti di tensione questa mattina nella guardia medica di via Malta, a Caltanissetta, dove è stato necessario l'intervento di polizia, carabinieri e personale del 118 dopo che il medico di turno, al termine del servizio notturno, avrebbe dato in escandescenze. Secondo una prima ricostruzione, il professionista avrebbe rifiutato di visitare una paziente che si era presentata nella struttura accusando un malore e l'avrebbe chiusa in una stanza. A dare l'allarme sarebbe stata la dottoressa arrivata per il cambio turno, che ha richiesto l'intervento del 112. Il ricovero al Sant'Elia Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine e un'ambulanza del 118, che ha trasportato il medico al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Rifiuta di visitare una paziente e la chiude in una stanza: medico ricoverato in Psichiatria a Caltanissetta

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