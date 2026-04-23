Paziente aggredisce il personale medico del reparto di psichiatria interviene la Polizia di Stato

Nel pomeriggio di mercoledì, nel reparto di Psichiatria dell'ospedale di Rimini, un paziente ha aggredito il personale medico. La situazione è diventata tesa, richiedendo l'intervento della Polizia di Stato. Gli agenti sono intervenuti per calmare la persona coinvolta e gestire la scena. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi dell'aggressione o sulle condizioni del paziente.

Momenti di tensione, nel pomeriggio di mercoledì, nel reparto di Psichiatria dell'Infermi di Rimini dove un paziente ha dato in escandescenza aggredendo il personale sanitario. Il ragazzo, un 24enne già noto alle forze dell'ordine, era stato accompagnato nel nosocomio riminese insieme ad un.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Aggressione in Psichiatria: paziente massacra di botte un altro ospite del repartoMilano, 2 febbraio 2026 – Aggressione nel reparto di Psichiatria del Fatebenefratelli. Leggi anche: Aggredito e pestato a sangue in ospedale (nel reparto di psichiatria): picchiato da un altro paziente Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Colpisce infermiera con una testata, arrestato; Aggredisce un’infermiera al pronto soccorso, arrestato dalla polizia di Stato dopo il caos in ospedale -; Un 24enne aggredisce il rivale ai giardini poi si fa trovare al pronto soccorso (dove è stato trasportato il ferito): arrestato; 44enne trovato sanguinante e senza sensi in un parco a Torino, l'arrestato aggredisce i poliziotti: l'epilogo. L'operatrice del centro psichiatrico gli propone un percorso, lui la aggredisceMercoledì le Volanti della Polizia di Stato sono intervenute al Pronto Soccorso di Rimini dove un’operatrice di servizio al Centro Psichiatrico aveva ricevuto un’aggressione da parte di un paziente. U ... msn.com Aggredisce i medici del Villa Scassi e ne ferisce uno, paziente denunciato dalla poliziaGenova – Aggressione all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena: un paziente, noto alle forze dell'ordine per il suo comportamento violento, ha preso di mira i medici in servizio con spintoni e ... ilsecoloxix.it La Polizia di Stato a Caltanissetta ha tratto in arresto un cittadino straniero di nazionalità tunisina per violazione del divieto di rientrare nel territorio italiano. Dagli accertamenti eseguiti dall’ufficio immigrazione della Questura è emerso che l’uomo nel mese di g - facebook.com facebook