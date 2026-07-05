ricina chi sono i tre sospettati al centro delle indagini

Tre persone sono sotto indagine nel caso dell’avvelenamento da ricina che ha causato la morte di una donna e della sua figlia in un comune della provincia. L’inchiesta si concentra sulle cause del decesso e sull’eventuale responsabilità dei sospettati. La procura sta analizzando elementi raccolti durante le indagini, che sono ancora in corso. Nessuna delle tre persone è stata formalmente accusata finora.

L’inchiesta sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, decedute dopo un avvelenamento da ricina a Pietracatella, entra in una fase cruciale. Secondo quanto riferito dalla trasmissione Morning News di Canale 5, che cita fonti della Questura di Campobasso, gli investigatori avrebbero concentrato l’attenzione su tre sospettati: due donne e un uomo. Al momento nessuna persona risulta formalmente iscritta nel registro degli indagati, ma gli accertamenti disposti dalla Procura di Larino potrebbero imprimere una svolta decisiva alle indagini. Tre persone sotto osservazione. Sull’identità delle persone finite nel mirino degli investigatori viene mantenuto il massimo riserbo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Giallo ricina: i nuovi sospetti - Vita in diretta 13/05/2026

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