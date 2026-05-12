Ci sono due sospettati Mamma e figlia avvelenate | svolta nelle indagini

Le indagini sul duplice omicidio avvenuto a Pietracatella si concentrano ora su due sospettati, una madre e una figlia, entrambe trovate avvelenate. La pista principale degli investigatori riguarda un possibile coinvolgimento di membri della famiglia delle vittime. La vicenda ha sconvolto il piccolo centro del Molise, mentre si attendono ulteriori sviluppi dal lavoro delle forze dell’ordine.

Il sospetto degli investigatori si stringe sempre di più attorno alla cerchia familiare. È questa, al momento, la pista ritenuta più concreta nell’inchiesta sul duplice omicidio di Pietracatella, il piccolo centro del Molise sconvolto dalla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita. Le due donne sarebbero state uccise da un presunto avvelenamento da ricina durante il periodo delle festività natalizie. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, la Squadra Mobile avrebbe intensificato gli interrogatori di parenti, conoscenti e persone vicine alle due famiglie. Gli investigatori avrebbero già ascoltato oltre cento testimoni e il caso si sarebbe ristretto attorno a pochi sospetti, con alcune figure considerate più rilevanti.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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È la pista familiare al momento quella privilegiata nelle indagini sul duplice omicidio di Pietracatella, il paesino del Molise dove nei giorni di Natale sono morte madre e figlia per un sospetto avvelenamento. Lo si apprende da fonti investigative. Non a caso n x.com

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