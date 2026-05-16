Sal Da Vinci vive in una casa situata nel centro di Napoli. La residenza presenta ampie vetrate e un pianoforte, elementi visibili dall’esterno. La sua abitazione si trova in una zona centrale della città, nota per le sue caratteristiche architettoniche e la vicinanza ai principali punti di interesse. L’edificio si distingue per uno stile che combina elementi moderni e tradizionali, con dettagli che richiamano la cultura locale. La casa si affaccia su strade frequentate e si inserisce nel contesto urbano del quartiere.

Sal Da Vinci, trionfatore del Festival di Sanremo 2026, vive nel cuore della sua amata Napoli, precisamente nel prestigioso quartiere di Chiaia. L'artista ha scelto di mettere radici in una delle zone più esclusive e ricercate della città partenopea, dove il valore degli immobili può raggiungere cifre da capogiro, con medie di migliaia di euro euro al metro quadrato. L'abitazione è un attico situato all'ultimo piano di un edificio moderno, caratterizzato da una vista mozzafiato che abbraccia l'intero Golfo di Napoli e l'isola di Capri. Questa posizione privilegiata funge da costante fonte di ispirazione per il cantante, che condivide la dimora con la moglie Paola Pugliese, sposata nel 1992. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dove vive Sal Da Vinci? La casa da sogno in centro a Napoli: le vetrate, il pianoforte

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Dove vive Sal Da Vinci, la casa da sogno che domina Napoli: il terrazzo bianco, le maxi-vetrate

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