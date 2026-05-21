Garlasco parla il padre di Andrea Sempio | Mio figlio è innocente questa è una vigliaccata Il giorno del delitto era a casa con me
A poche settimane dalla notifica dell’avviso di chiusura delle indagini, Giuseppe Sempio, padre di Andrea, l’uomo indagato nell’ambito dell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, ha rilasciato dichiarazioni pubbliche. Sempio ha affermato che suo figlio è innocente e ha definito l’accusa come una vigliaccata. Ha inoltre confermato che il giorno del delitto Andrea era a casa con lui, senza fornire ulteriori dettagli. La vicenda giudiziaria rimane al centro dell’attenzione pubblica.
A poche settimane dalla notifica dell’avviso di chiusura delle indagini da parte della Procura di Pavia, torna a parlare Giuseppe Sempio, il padre di Andrea, il 38enne unico indagato nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007. In un’intervista rilasciata al Tg1, l’uomo rompe un lungo silenzio per difendere con forza la posizione del figlio: «Mio figlio non c’entra niente. Questa è una vigliaccata». Lo sfogo di Giuseppe Sempio. Giuseppe Sempio, che è a sua volta indagato per corruzione in atti giudiziari, sospettato di aver pagato nel 2017 l’allora procuratore Mario Venditti per chiudere l’indagine a carico... 🔗 Leggi su Open.online
Garlasco, il padre di Andrea Sempio al Tg1: «Mio figlio è innocente, non ha ucciso Chiara Poggi»
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