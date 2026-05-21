Garlasco parla il padre di Andrea Sempio | Mio figlio è innocente questa è una vigliaccata Il giorno del delitto era a casa con me

A poche settimane dalla notifica dell’avviso di chiusura delle indagini, Giuseppe Sempio, padre di Andrea, l’uomo indagato nell’ambito dell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, ha rilasciato dichiarazioni pubbliche. Sempio ha affermato che suo figlio è innocente e ha definito l’accusa come una vigliaccata. Ha inoltre confermato che il giorno del delitto Andrea era a casa con lui, senza fornire ulteriori dettagli. La vicenda giudiziaria rimane al centro dell’attenzione pubblica.

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