Regioni in Italia con più imprese a rischio fallimento dove le probabilità sono più elevate

Notizia in breve

In Italia, circa 674 mila imprese su oltre 5,5 milioni sono considerate a rischio insolvenza, secondo i dati dell’Osservatorio Business Scan 2026 di Sevendata. Le regioni con il maggior numero di aziende a rischio sono quelle del Nord e del Centro, con percentuali più elevate rispetto ad altre aree del paese. La società di analisi evidenzia che una quota significativa delle aziende in difficoltà si concentra in settori come il commercio, l’edilizia e i servizi.