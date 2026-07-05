Regioni in Italia con più imprese a rischio fallimento dove le probabilità sono più elevate
In Italia, circa 674 mila imprese su oltre 5,5 milioni sono considerate a rischio insolvenza, secondo i dati dell’Osservatorio Business Scan 2026 di Sevendata. Le regioni con il maggior numero di aziende a rischio sono quelle del Nord e del Centro, con percentuali più elevate rispetto ad altre aree del paese. La società di analisi evidenzia che una quota significativa delle aziende in difficoltà si concentra in settori come il commercio, l’edilizia e i servizi.
Secondo i dati dell’Osservatorio Business Scan 2026 realizzato da Sevendata, società italiana specializzata nella business information e nell’analisi del rischio di credito, in Italia sono circa 674 mila le imprese considerate a rischio insolvenza su oltre 5,5 milioni di aziende attive. In termini percentuali, il fenomeno riguarda il 12,1% del totale delle imprese italiane. Si tratta di un dato che rappresenta una fotografia della capacità delle aziende di far fronte ai propri impegni finanziari nei prossimi 12 mesi, evidenziando importanti differenze territoriali tra le varie regioni. Quali sono le imprese a rischio fallimento. Quando si... 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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