Negli ultimi tempi, il mercato immobiliare italiano mostra segnali di ripresa dopo un periodo di incertezza e di aumenti dei tassi di interesse. Tra le regioni, la Lombardia si conferma come la zona con il maggior volume di acquisti di case, attirando molte persone interessate all’acquisto di immobili. I dati recenti indicano un ritorno alla crescita nel settore, con un incremento delle transazioni nelle diverse aree del Paese. La situazione attuale riflette un movimento positivo nel mercato delle abitazioni in Italia.

Dopo anni segnati da incertezza e rialzi dei tassi, il mercato immobiliare in Italia torna a crescere con decisione. A certificarlo sono i recenti dati elaborati dal Consiglio nazionale del Notariato. Non ci sono infatti solo più compravendite, ma anche più mutui, maggiore fiducia da parte delle famiglie e una rinnovata propensione all’investimento immobiliare. Quanto sono aumentate le compravendite di case. Le abitazioni acquistate hanno registrato un +6,6% nel 2025 rispetto all’anno precedente. A trainare questa ripartenza non è solo la domanda abitativa, ma soprattutto il ritorno dei mutui. I finanziamenti concessi per l’acquisto di una casa sono aumentati del 18,8%, con oltre 404mila prestiti erogati e una crescita del 30,4% del capitale complessivamente distribuito dalle banche. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Comprare casa in Italia, le regioni dove si acquista di più: Lombardia al primo posto

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