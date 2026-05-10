In Italia, le difficoltà legate alla maternità continuano a variare in modo rilevante tra le diverse regioni. Il report annuale di Save the Children, intitolato “Le Equilibriste – La maternità in Italia”, mette in evidenza come il bilanciamento tra lavoro e famiglia rimanga un percorso complesso e spesso penalizzante per molte donne. La ricerca analizza le aree in cui le madri trovano più facile combinare i due aspetti della vita, evidenziando le differenze regionali.

Diventare madri in Italia è ancora un percorso complesso, ma soprattutto diseguale e penalizzante. È quanto emerge dal report annuale “Le Equilibriste – La maternità in Italia” di Save the Children, che analizza la capacità delle donne di conciliare vita professionale e privata. Al centro del dossier resta il nodo del rapporto tra maternità e lavoro, dove la child penalty continua a pesare su occupazione, redditi e carriere. Il quadro restituisce un’Italia in cui questa penalità è estremamente diversificata, con aree di profonda fragilità e regioni dove, invece, il percorso è più agevole. Grazie alla collaborazione con l’Istat, Save the Children propone il “Mother’s Index”, una classifica che ci dice dove è più difficile o facile essere madri oggi.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Maternità in Italia, le regioni dove è più facile lavorare e avere figli

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