recuperi in busta paga e tavoli sindacali la cisl fp incalza la direzione della asl taranto

La Cisl Fp Taranto Brindisi ha richiesto alla Direzione della ASL Taranto di chiarimenti sui recuperi economici effettuati nei confronti di alcuni dipendenti del settore sanitario. Il sindacato ha anche contestato la gestione delle relazioni sindacali, chiedendo un intervento immediato. La questione riguarda le modalità di recupero delle somme e il modo in cui vengono condotte le trattative con i rappresentanti dei lavoratori. La Direzione non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda.

Tarantini Time Quotidiano Si apre un nuovo fronte di confronto tra la Cisl Fp Taranto Brindisi e la Direzione Strategica della ASL Taranto. Il sindacato punta il dito contro i recuperi economici avviati nei confronti di alcuni dipendenti del comparto sanitario e contro la gestione delle relazioni sindacali, chiedendo un immediato cambio di rotta. Secondo il segretario generale Giuseppe Lacorte, la diffida trasmessa all’Azienda sanitaria lo scorso 25 giugno, con la quale veniva chiesta la sospensione dei recuperi delle somme trattenute ai lavoratori, sarebbe rimasta senza alcun riscontro. La contestazione riguarda l’indennità prevista dall’articolo 107 del Contratto collettivo nazionale del comparto Sanità, destinata al personale impiegato in specifiche unità operative. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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