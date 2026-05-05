Rinnovo delle rappresentanze sindacali | trionfo della Cisl Fp

Alle recenti elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presso una delle principali strutture sociosanitarie del padovano, la Cisl Fp ha ottenuto una vittoria significativa. La consultazione ha coinvolto i lavoratori dell’Opera Provvidenza Sant’Antonio di Rubano, con risultati che hanno visto la Cisl Fp prevalere sugli altri sindacati presenti.

Storica vittoria della Cisl Fp alle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) all’Opera Provvidenza Sant’Antonio di Rubano, una delle più grandi strutture sociosanitarie del padovano. Un risultato che segna un.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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