Il 69% delle imprese venete sceglie di spedire le merci tramite il porto di Genova. Questa preferenza si traduce in una minore attività nei porti dell’Adriatico, che rischiano di rimanere ai margini delle rotte commerciali. La proposta di un sistema multiportale unico mira a centralizzare le operazioni e migliorare l’accesso alle rotte, ma al momento non ci sono dettagli su come questa soluzione possa influire sull’economia regionale.

? Punti chiave Perché il 69% delle imprese venete preferisce affidare le merci a Genova?. Come può un sistema multiportale unico salvare l'economia del Nordest?. Quanto incide il blocco dei valichi ferroviari sulla competitività dell'Adriatico?. Quali strategie possono trasformare Venezia in uno snodo logistico mondiale?.? In Breve Il 69% delle imprese venete preferisce affidare le esportazioni al porto di Genova.. Crescita merci nell'Alto Adriatico ferma al 4,1% rispetto ai giganti del Nord Europa.. Tra Italia e Slovenia il traffico ferroviario incide solo per il 5,2% sui flussi.. Investimenti per connessioni stradali e ferroviarie supereranno i 62 milioni entro il 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Porti dell’Adriatico: il rischio di restare ai margini delle rotte

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