L’epidemia di Ebola si è diffusa dalla Repubblica Democratica del Congo a Uganda e potrebbe aver raggiunto il Sud Sudan. I numeri ufficiali sull’andamento della diffusione sono ancora vaghi. La malattia si presenta in un contesto segnato da conflitti e sfollamenti di popolazioni, che complicano gli sforzi di contenimento. Finora, non sono stati forniti dati precisi sul numero di casi o decessi collegati all’epidemia.

Colpisce la vaghezza dei numeri dell’epidemia di Ebola che, dalla Repubblica Democratica del Congo si è allargata all’ Uganda e potrebbe aver raggiunto il Sud Sudan. Stando all’organizzazione mondiale della sanità il virus Bundibugyo avrebbe provocato 125 casi confermati, 17 decessi e 906 casi sospetti (con oltre 223 decessi) solo tra le province di Ituri, Nord Kivu e Sud Kivu. Ma si tratta, appunto, di stime e sospetti. “Rispondere a una grave epidemia di Ebola è estremamente difficile in un contesto caratterizzato da una grave crisi umanitaria e da conflitti armati in corso nelle province orientali del Paese, in particolare nell’Ituri e nel Nord Kivu”, fanno sapere a LaSalute di LaPresse Medici Senza Frontiere. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ebola in Repubblica Democratica del Congo, tra conflitti e sfollati

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Lepidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo

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