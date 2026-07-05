Il Motorola Razr 70 Ultra si presenta come un aggiornamento del telefono a conchiglia, senza introdurre nuove forme ma migliorando il modello esistente. L’azienda ha puntato a perfezionare il design e le funzionalità del dispositivo già noto, mantenendo il formato flip. Non sono stati annunciati cambiamenti radicali rispetto alle versioni precedenti, ma si evidenziano miglioramenti che rendono il prodotto più maturo e rifinito.

L’evoluzione continua. In attesa dei nuovi formati degli smartphone pieghevoli, Motorola con il Razr 70 Ultra non ha cercato la rivoluzione ma un affinamento del suo celebre flip. L’abbiamo provato per qualche settimana, e aldilà di una dimensione molto comoda da tenere in tasca il risultato è quello di avere un dispositivo che punta forte su materiali premium, schermi eccellenti, autonomia finalmente all’altezza. Con una logica d’uso che funziona bene sia aperto sia chiuso. Ecco dunque le nostre considerazioni. Design e costruzione. Razr 70 Ultra ha un’identità estetica ancor più accattivante, nel solco della strada che ha portato Motorola a sfiorare il 15% delle quote di mercato in Italia nel primo trimestre di quest’anno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - razr 70 Ultra, il flip è diventato maturo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Motorola Razr 70, stile e sostanza per un pieghevole maturoIl Motorola Razr 70 è stato presentato come uno smartphone pieghevole con un design curato e materiali di qualità.

Motorola Razr 70 Ultra: svelate le foto e il design effetto legnoSono state diffuse nuove immagini del Motorola Razr 70 Ultra, che mostrano il design del dispositivo.

Temi più discussi: Il miglior pieghevole Motorola costa 400 euro in meno al Prime Day; Nuove immagini svelano i colori del Motorola Razr 70 Ultra; Motorola Razr 70 Ultra torna al prezzo del Prime Day con l'offerta Amazon di oggi (-300€); Motorola Razr 70 Ultra al minimo storico su Amazon: sconto da 299€ che batte persino il Prime Day.

Motorola Razr 70 Ultra torna al prezzo del Prime Day con l'offerta Amazon di oggi (-300€)Il Motorola Razr 70 Ultra torna al prezzo del Prime Day con la promo in corso oggi su Amazon che, a differenza di quanto avvenuto la scorsa settimana, è accessibile a tutti e non solo agli utenti Amaz ... hdblog.it

Luminosità dello schermo interno del Razr 60 Ultra reddit

Motorola Razr 70 recensione: bellissimo, ma il vero affare è il Razr 60 UltraMotorola Razr 70: il pieghevole più bello del momento è sceso di 300 euro in un mese. Scopri se conviene oggi o se il Razr 60 Ultra resta l'affare migliore. libero.it