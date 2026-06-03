Motorola Razr 70 stile e sostanza per un pieghevole maturo

Da panorama.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Motorola Razr 70 è stato presentato come uno smartphone pieghevole con un design curato e materiali di qualità. Il dispositivo integra uno schermo pieghevole e un'ampia batteria, senza puntare a prestazioni di punta. Le specifiche tecniche includono un processore medio-gamma e una fotocamera principale da sensore singolo. Il prezzo di lancio si aggira intorno alla fascia media del mercato dei pieghevoli. La commercializzazione è prevista entro le prossime settimane.

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Motorola Razr 70 non è un dispositivo che insegue le prestazioni assolute o tenta di stupire sulla carta, ma a uno smartphone che risponde con pragmatismo a chi si avvicina per la prima volta al mondo dei foldable a conchiglia, offrendo quello che serve: qualità costruttiva, esperienza d’uso fluida, autonomia decente e un prezzo legittimo per un pieghevole. Con un listino di 999 euro (già disponibile a 899 euro con promozioni lancio che includono anche auricolari Moto Buds Loop e tracker Moto Tag), il Razr 70 è oggi uno degli ingressi più equilibrati in questo segmento di mercato. Il vero punto di forza del nuovo Razr 70 risiede infatti soprattutto nella sua capacità di portare l’esperienza foldable a un pubblico più ampio senza rinunciare al fascino che da sempre accompagna la famiglia Razr. 🔗 Leggi su Panorama.it

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