motorola razr 70 stile e sostanza per un pieghevole maturo

Notizia in breve

Il Motorola Razr 70 è stato presentato come uno smartphone pieghevole con un design curato e materiali di qualità. Il dispositivo integra uno schermo pieghevole e un'ampia batteria, senza puntare a prestazioni di punta. Le specifiche tecniche includono un processore medio-gamma e una fotocamera principale da sensore singolo. Il prezzo di lancio si aggira intorno alla fascia media del mercato dei pieghevoli. La commercializzazione è prevista entro le prossime settimane.