Sono state diffuse nuove immagini del Motorola Razr 70 Ultra, che mostrano il design del dispositivo. I render, pubblicati da Evan Blass, evidenziano una versione con finitura effetto legno, mantenendo uno stile simile a quello del modello precedente. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle caratteristiche tecniche o sulla data di uscita, ma le immagini forniscono un'idea chiara dell’aspetto esterno del telefono.

? Cosa sapere I nuovi render di Evan Blass mostrano il design del Motorola Razr 70 Ultra.. La variante con finitura effetto legno conferma la continuità estetica rispetto al modello precedente.. Nuovi render del Motorola Razr 70 Ultra rivelano il comparto fotografico completo e le varianti cromatiche a pochi giorni dal debutto ufficiale del dispositivo pieghevole. Il noto leaker Evan Blass ha diffuso immagini dettagliate che mostrano il prossimo top di gamma di Motorola. Le ricostruzioni grafiche presentano il prodotto in due estetiche differenti: una tonalità bluviola e una finitura con effetto legno scuro. Sebbene l’attesa per la presentazione sia ormai prossima, i dettagli emersi confermano un design estremamente fedele alla generazione precedente, senza stravolgimenti strutturali evidenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Motorola Razr 70 Ultra: svelate le foto e il design effetto legno

Motorola Razr 70 Ultra Leaks Show Major Design Change

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