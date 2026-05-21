Su RaiPlay è tornato Playing Memories!
Su RaiPlay sono stati resi disponibili nuovi episodi di Playing Memories, il programma prodotto da Rai Contenuti Digitali e Transmediali. La serie, che vede la partecipazione di Marco Liorni, è tornata in streaming a partire dal 20 maggio. La prima messa in onda della stagione precedente aveva riscosso un buon riscontro tra il pubblico. Gli episodi sono ora accessibili sulla piattaforma digitale, consentendo agli utenti di seguire le nuove puntate in qualsiasi momento.
Dopo il successo riportato sono tornati i nuovi episodi di Playing Memories, il programma di Rai Contenuti Digitali e Transmediali con l’amichevole partecipazione di Marco Liorni, disponibile da ieri, 20 maggio su RaiPlay. Un’esperienza innovativa con giovani talenti provenienti in gran parte dai migliori Istituti di alta formazione artistico-musicale italiani insieme ad altri talenti internazionali. Ospitati in quattro residenze artistiche italiane, i quattro team di artisti, hanno a disposizione due settimane per ideare, allestire e portare in scena uno spettacolo inedito guidato dalla visione di un leader creativo. Ogni team è composto da... 🔗 Leggi su Nerdpool.it
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