Su RaiPlay è tornato Playing Memories!

Su RaiPlay sono stati resi disponibili nuovi episodi di Playing Memories, il programma prodotto da Rai Contenuti Digitali e Transmediali. La serie, che vede la partecipazione di Marco Liorni, è tornata in streaming a partire dal 20 maggio. La prima messa in onda della stagione precedente aveva riscosso un buon riscontro tra il pubblico. Gli episodi sono ora accessibili sulla piattaforma digitale, consentendo agli utenti di seguire le nuove puntate in qualsiasi momento.

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