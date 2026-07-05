I piloti Daprà-Guglielmetti hanno vinto il Rally Roma Capitale. Per la prima volta, le Frecce Tricolori hanno sorvolato San Pietro, creando un passaggio visibile in via della Conciliazione. La manifestazione si è conclusa con questa esibizione aerea, davanti a un pubblico presente sulla piazza. La gara si è svolta lungo varie strade della città, con numerosi partecipanti e spettatori. La manifestazione ha avuto un forte impatto mediatico, attirando attenzione sulla capitale.

Per la prima volta le Frecce Tricolori sorvolano San Pietro. La conclusione suggestiva del Rally di Roma Capitale in via della Conciliazione, davanti a un pubblico numeroso, al termine di una giornata che visto alla fine il successo di Roberto Daprà e Luca Guglielmetti su Skoda Fabia Rs che si sono imposti nella quarta prova del Campionato italiano, valida anche per quello europeo, in attesa dell’evento mondiale del prossimo anno. L’equipaggio di Aci Team Italia si è imposto proprio sui rivali del Fia Erc, come i finlandesi Teemu Suninen e Antti Haapala, anche loro su Skoda Fabia Rs, staccati alla fine di 13.7 secondi. Sul podio anche Bostjan Avbelj ed Elia De Guio - anche loro sulla stessa vettura - a 14. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Rally Roma Capitale, vittoria di Daprà-Guglielmetti. Le Frecce Tricolori per la prima volta sorvolano San Pietro

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Frecce Tricolori al Rally di Roma Capitale: Daprà e Guglielmetti incoronati Re del rally

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