Raid vandalici nei parchi | danni per 15mila euro
Nella notte sono stati compiuti raid vandalici in vari parchi pubblici, causando danni stimati in circa 15 mila euro. Sono stati distrutti tabelloni da basket, sfondati scivoli a calci e danneggiate altre attrezzature di giochi per bambini. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli episodi, che hanno coinvolto diverse aree verdi della città. Nessuna persona è stata ancora identificata o fermata per quanto accaduto.
di Sandro Franceschetti Tabelloni da basket distrutti, scivoli sfondati a calci, componenti di altri giochi irrimediabilmente danneggiati. E’ una sorta di bollettino di guerra, o meglio, di puro vandalismo, quello che rende noto l’assessore alle manutenzioni di Colli al Metauro Marco Bargnesi, che adesso dice basta e parla di "situazione di grave e intollerabile criticità", annunciando il pugno duro. "Nelle ultime settimane – spiega il componente dell’esecutivo – è stato un susseguirsi di episodi a scapito delle strutture, dei giochi e delle attrezzature destinate ai bambini. Tanto per essere chiari, parliamo di un danno economico di almeno 15mila euro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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