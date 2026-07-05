Nella notte sono stati compiuti raid vandalici in vari parchi pubblici, causando danni stimati in circa 15 mila euro. Sono stati distrutti tabelloni da basket, sfondati scivoli a calci e danneggiate altre attrezzature di giochi per bambini. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli episodi, che hanno coinvolto diverse aree verdi della città. Nessuna persona è stata ancora identificata o fermata per quanto accaduto.

di Sandro Franceschetti Tabelloni da basket distrutti, scivoli sfondati a calci, componenti di altri giochi irrimediabilmente danneggiati. E’ una sorta di bollettino di guerra, o meglio, di puro vandalismo, quello che rende noto l’assessore alle manutenzioni di Colli al Metauro Marco Bargnesi, che adesso dice basta e parla di "situazione di grave e intollerabile criticità", annunciando il pugno duro. "Nelle ultime settimane – spiega il componente dell’esecutivo – è stato un susseguirsi di episodi a scapito delle strutture, dei giochi e delle attrezzature destinate ai bambini. Tanto per essere chiari, parliamo di un danno economico di almeno 15mila euro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Raid vandalici nei parchi: danni per 15mila euro

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