Raid dei vandali nel deposito della Trieste Trasporti | colpiti numerosi bus danni per migliaia di euro

Questa mattina, nel deposito degli autobus di Prosecco, alcuni dipendenti hanno trovato numerosi veicoli danneggiati. I vandali sono entrati nel deposito e hanno causato danni a diversi autobus, stimati in migliaia di euro. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e le indagini sono in corso per identificare i responsabili. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio.

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Furia dei vandali contro la Trieste Trasporti. Questa mattina i dipendenti in servizio presso il deposito degli autobus di Prosecco si sono ritrovati di fronte numerosi autobus danneggiati. Parliamo di vetri in frantumi, colpiti con violenza. Non si conosce ancora l'entità precisa dei danni, ma.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Raid coi picconi in tabaccheria . I ladri fuggono a mani vuote: "Ma danni per migliaia di euro"Assalto al negozio muniti di piccone: non riescono a rubare nulla, ma fuggono lasciando dietro di loro danni per migliaia di euro. Vandali a bordo dei bus in Cilento, trovati rifiuti e danni: la denunciaAbbiamo fatto enormi sacrifici per rinnovare l'intera flotta acquistando tutti autobus nuovi. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Raid dei vandali nel deposito della Trieste Trasporti: colpiti numerosi bus, danni per migliaia di euro. Viale Trieste, raid dei vandali nella spiaggia pesarese. Dopo i festini notturni fanno a pezzi il gazebo. Casoli: «Basta, così ogni domenica. Denuncio»La domenica mattina ha un appuntamento fisso: passare in rassegna ingresso, cabine, camminatoio. E non ci si annoia mai: «Noi affacciamo sui locali del lungomare Nazario Sauro, dove si assiepano ... corriereadriatico.it Viale Trieste, non c’è pace a Levante. Assalto a vasi e bidoni, spaccato pure un pattino. danni in 3 stabilimenti. La rabbia dei balneari pesaresiPESARO Ogni volta sembra di aver raggiunto il massimo della tolleranza verso i raid vandalici sul lungomare di Levante e invece ogni weekend si alza sempre un po’ di più l’asticella. Questa volta nel ... corriereadriatico.it