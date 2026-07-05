raid di kiev sulla russia colpita san pietroburgo

All’alba, una grande nube di fumo si è sollevata sopra San Pietroburgo a causa di un attacco di droni provenienti dall’Ucraina. Il raid ha colpito un terminale petrolifero. Due giorni prima, erano stati condotti pesanti attacchi contro Kiev e altre località ucraine.

Una grande nube di fumo si è sollevata all’alba sopra San Pietroburgo. Un nuovo massiccio attacco di droni è stato lanciato dall’Ucraina sulla città russa, dove è stato colpito un terminale petrolifero, due giorni dopo i pesantissimi raid su Kiev e altre città ucraine. La Russia giudica l’accaduto come un tentativo degli ucraini di spostare l’attenzione dal "fallimento catastrofico" delle loro forze a Kostiantynivka, nel Donetsk, che Mosca ha affermato di avere conquistato. Un successo smentito però da Zelensky, che l’ha definita "l’ennesima menzogna russa, un tentativo di creare una sorta di notizia. Se Kostiantynivka fosse sotto il controllo russo, forse Putin non avrebbe problemi a incontrarmi lì per trovare una via diplomatica". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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WORSE Than I Thought: Russias Fuel Crisis Hits Moscow

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